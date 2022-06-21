Экшен Mount & Blade 2 выйдет на консолях в конце октября
Поделиться
По данным аккаунта PlayStation Game Size, исторический экшен Mount & Blade 2: Bannerlord выйдет на PlayStation и Xbox уже 25 октября. Судя по всему, именно в эту дату экшен покинет ранний доступ, в котором он находился больше двух лет. Интересно, что как минимум на консолях Sony появится поддержка мыши с клавиатурой и разрешения 4К.
Проект займёт до 40 ГБ на PS4 и 34 ГБ на PS5, данных по размеру Xbox-версий пока нет. Что касается цены, то здесь будут те же $ 49,99, что и на ПК. Точная стоимость в рублях неизвестна.
Mount & Blade II: Bannerlord — продолжение культовой серии от турецкой студии TaleWorlds, которое вышло в ранний доступ Steam весной 2020 года. С тех пор тираж игры превысил 3 млн копий.
Комментарии
- 21 июня 2022
-
14:59
-
14:59
-
14:33
-
14:18
-
13:47
-
13:46
-
13:17
-
13:06
-
12:41
-
12:38
-
12:25
-
11:47
-
11:08
-
10:34
-
10:10
-
09:34
- 20 июня 2022
-
21:52
-
20:48
-
20:11
-
19:33
-
19:05
-
18:34
-
17:55
-
17:32
-
17:05
-
16:44
-
16:16
-
16:14
-
15:51
-
15:34
-
15:13
-
14:36
-
14:20
-
14:00
-
13:17
Партнерский контент