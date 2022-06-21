Экшен Mount & Blade 2 выйдет на консолях в конце октября

По данным аккаунта PlayStation Game Size, исторический экшен Mount & Blade 2: Bannerlord выйдет на PlayStation и Xbox уже 25 октября. Судя по всему, именно в эту дату экшен покинет ранний доступ, в котором он находился больше двух лет. Интересно, что как минимум на консолях Sony появится поддержка мыши с клавиатурой и разрешения 4К.

Проект займёт до 40 ГБ на PS4 и 34 ГБ на PS5, данных по размеру Xbox-версий пока нет. Что касается цены, то здесь будут те же $ 49,99, что и на ПК. Точная стоимость в рублях неизвестна.

Mount & Blade II: Bannerlord — продолжение культовой серии от турецкой студии TaleWorlds, которое вышло в ранний доступ Steam весной 2020 года. С тех пор тираж игры превысил 3 млн копий.