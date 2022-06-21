«Газпром нефть» начнёт майнить криптовалюту на попутном газе

Российская компания «Газпром нефть» объявила о партнёрстве с крупнейшей майнинговой компанией BitRiver для запуска операции по добыче криптовалют. Майнинговые установки будут работать на попутном газе — побочном продукте нефтедобычи. BitRiver развернёт дата-центры на новых месторождениях, которые находятся в удалённых местах с низкой транспортной доступностью.
При этом бизнес-модель «Газпром нефти» не включает работу с цифровыми валютами. Цель компании — развитие новых способов полезного использования попутного нефтяного газа, которые помогут сократить углеродный след нефтяной добычи. Об этом рассказал зампредседателя организации Вадим Яковлев.
Сокращение углеродного следа является важнейшей составляющей ESG-политики «Газпром нефти». Благодаря внедрению современных технологий и запуску новых инфраструктурных проектов компания последовательно повышает степень рационального использования попутного нефтяного газа, а также находится в постоянном поиске новых и более эффективных технологических решений.
Ранее о похожей инициативе заявила американская нефтекомпания Exxon Mobil. Организация планирует добывать биткоины на месторождениях в Северной Дакоте.
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