Из Battlefield 2042 не станут убирать российских военных

Руководительница DICE Ребекка Кутаз заявила, что студия станет убирать российских военных из Battlefield 2042 из-за событий на Украине. По её словам, это было бы слишком сложной задачей для всей команды, однако некоторые изменения разработчики всё же внесли.

Наша игра — военный шутер. И сейчас в Battlefield 2042 одна из противоборствующих сторон — Россия. Поэтому мы перепроверили нашу игру, постаравшись подойти к ситуации как можно деликатнее и с уважением ко всему, что мы делаем.



Фракции России и США останутся в наших грядущих сезонах поддержки такими, какими они показаны в Battlefield 2042 прямо сейчас. Мы продолжим следить за ситуацией и принимать меры, если это потребуется.

Ранее со стартом первого сезона поддержки в Battlefield 2042 начали возвращаться игроки. Пиковый онлайн за последние дни в пять раз превышает средние показатели несколько месяцев назад.