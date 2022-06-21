Из Battlefield 2042 не станут убирать российских военных
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Руководительница DICE Ребекка Кутаз заявила, что студия станет убирать российских военных из Battlefield 2042 из-за событий на Украине. По её словам, это было бы слишком сложной задачей для всей команды, однако некоторые изменения разработчики всё же внесли.
Наша игра — военный шутер. И сейчас в Battlefield 2042 одна из противоборствующих сторон — Россия. Поэтому мы перепроверили нашу игру, постаравшись подойти к ситуации как можно деликатнее и с уважением ко всему, что мы делаем.
Фракции России и США останутся в наших грядущих сезонах поддержки такими, какими они показаны в Battlefield 2042 прямо сейчас. Мы продолжим следить за ситуацией и принимать меры, если это потребуется.
Ранее со стартом первого сезона поддержки в Battlefield 2042 начали возвращаться игроки. Пиковый онлайн за последние дни в пять раз превышает средние показатели несколько месяцев назад.
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