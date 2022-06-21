DICE: у нас нет времени на игры в духе Mirror's Edge

Руководительница DICE Ребекка Кутаз дала объёмное интервью изданию GamesIndustry.biz, в котором рассказала о ситуации вокруг Battlefield 2042 и ближайшем будущем. На вопрос о том, стоит ли фанатам ждать какие-нибудь другие проекты в духе Mirror's Edge, девушка ответила прямо: у команды попросту нет времени на подобные игры. Прямо сейчас разработчики сфокусированы на Battlefield 2042.
Мы сосредоточены только на Battlefield 2042. У нас нет времени ни на что другое, и это то, чем мы хотим заниматься. Через три года мы планируем стать лидером в жанре шутеров от первого лица. Это то, чего заслуживает DICE, и то, к чему мы все стремимся.
Шведская студия DICE прежде всего известна по созданию серии Battlefield, однако в 2008 году команда неожиданно выпустила паркур-экшен Mirror's Edge, который и по сей день считается одной из лучших игр в жанре. В 2016-м состоялся релиз Mirror's Edge: Catalyst — перезапуска серии в открытом мире, который получил смешанные отзывы от прессы и геймеров. Судя по всему, в ближайшее время фанатам не стоит ожидать продолжения франшизы.
Ранее Кутаз также заявила, что из Battlefield 2042 не планируют убирать российских военных.
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