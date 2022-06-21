Первые кадры с орками из сериала «Властелин колец: Кольца власти»
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Amazon опубликовала новые кадры из грядущего сериала «Властелин колец: Кольца власти». В этот раз компания поделилась фотографиями орков, которые получились почти такими же мерзкими, как и в фильмах Питера Джексона.
Шоу расскажет о событиях Второй эпохи Средиземья, произошедших за несколько тысяч лет до путешествия Бильбо Бэггинса. В сериале будет множество сюжетных линий, включая становление злодея Саурона и создание колец власти.
Премьера сериала «Властелин колец: Кольца власти» состоится 2 мая на Amazon Prime. На данный момент планируется пять сезонов, но планы могут измениться в зависимости от зрительского приёма. Ранее создатели показали кадры с эльфами и мохноногими — предками самих хоббитов.
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