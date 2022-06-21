Tele2 внезапно поднял цену на безлимитный тариф почти в два раза

Сегодня клиенты Tele2 начали получать СМС-сообщения, в котором оператор предупредил их о повышении стоимости безлимитного тарифа. С 5 июля его цена составит 750 рублей вместо прежних 450 рублей. Абонентам предложили сменить тариф или оплатить текущий на полгода вперёд, но по старой цене. С чем конкретно связано столь резкое подорожание, неясно.

Пользователей особо смутило то, что Tele2 уже повышал стоимость безлимитного тарифа в апреле — тогда цена поднялась с 350 до 450 рублей.

Тем временем крупнейшие мобильные операторы начали брать плату за предоставление сим-карт при заключении контракта на услуги связи. «МегаФон», Yota и «Билайн» уже берут по 50 рублей за сим-карту. По сведениям «Коммерсанта», МТС сделает то же самое 24 июня, а Tele2 – с 1 августа.