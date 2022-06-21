Хитовую Tiny Tina's Wonderlands выпустят в Steam уже послезавтра
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2K Games и Gearbox объявили о скорейшей премьере кооперативного фэнтези-шутера Tiny Tina's Wonderlands в Steam. Последние три месяца игра на ПК была эксклюзивом Epic Games Store, но уже послезавтра, 23 июня, она появится на основной площадке для ПК-геймеров.
Первые две недели экшен будут продавать со специальной скидкой, а всем покупателям подарят ещё и набор дополнений с золотой экипировкой для героев. Выбор будет между двумя изданиями: стандартным и расширенным с несколькими дополнениями. Там не будет ничего уровня сюжетных DLC для Borderlands.
Версия для Steam будет поддерживать полный кроссплей: сыграть можно с игроками на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и теми, кто уже приобрёл шутер в Epic Games Store.
В России, скорее всего, игру не дадут купить напрямую.
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