Blizzard показала геймплей за Королеву Джанкертауна из Overwatch 2

Blizzard опубликовала свежий трейлер Overwatch 2, в котором показала геймплей за нового персонажа, Королеву Джанкертауна. В ролике показали способности героини и ее оружие в бою.
Королева Джанкертауна может обстреливать врагов из дробовика, а также метать нож. Примечательно, что при попадании он сможет притянуть противника к самой героине. В какой-то степени это можно приравнять к броску крюка у Турбосвина, поскольку урон от этого получится колоссальный.
Ультимативным навыком стал рывок, в котором Королева Джанкертауна раскручивает перед собой топор. Он наносит урон всем противникам на пути.
Опробовать нового персонажа можно будет во время бета-тестирования шутера, который стартует 28 июня. Изначально россиян не хотели допускать до участия в бете, однако упоминание об этом позже пропало.
Overwatch 2 выйдет 4 октября на ПК и консолях. Шутер будет условно-бесплатным.
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