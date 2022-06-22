Хакеры обокрали самый дорогой инвентарь CS:GO на $ 2 млн

Издание PCGamesN обратило внимание на историю, которая произошла недавно. Известный блогер и стример ohnePixel рассказал о краже скинов для CS:GO, сумма которых превышала $ 2 млн (примерно 134 млн рублей). Злоумышленники обокрали одного пользователя.

В социальных сетях стример отметил, что в коллекции пострадавшего от хакеров было семь сувенирных и дорогих скинов AWP Dragon Lore, а также закалённый нож и керамбит. Один из этих ножей, по слухам, стоит около $ 1,4 млн.

Это самый дорогой инвентарь за все время, содержащий самые легендарные предметы в истории CS:GO.

ohnePixel попросил сотрудников Steam связаться с ним, чтобы выяснить это дело. Стример уверяет, что половину предметов уже продали, вторая половина пропала. Как ситуация будет развиваться дальше, неизвестно.