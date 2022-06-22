Имидж Росгвардии хотят улучшить с помощью игр

По сообщению издания «Коммерсантъ», в Госдуме появилась идея, как можно улучшить имидж Росгвардии. Это планируют сделать с помощью видеоигр. Инициативу уже рассматривают.

Про Росгвардию могут создать новый тайтл, или интегрировать силовую структуру в уже существующую игру. Например, в онлайн-проект «Калибр» от 1С.

Скриншот из игры «Калибр»

По итогам встречи участники видят две возможности популяризировать Росгвардию: через создание новой компьютерной тактическо-командной игры о ведомстве или через интеграцию его брендирования «с созданием уникальных персонажей» в существующую компьютерную игру.

Также указали и способ финансирования этой инициативы. Он может быть реализован в рамках грантов или иных бюджетных мер поддержки.