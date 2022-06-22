Имидж Росгвардии хотят улучшить с помощью игр
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По сообщению издания «Коммерсантъ», в Госдуме появилась идея, как можно улучшить имидж Росгвардии. Это планируют сделать с помощью видеоигр. Инициативу уже рассматривают.
Про Росгвардию могут создать новый тайтл, или интегрировать силовую структуру в уже существующую игру. Например, в онлайн-проект «Калибр» от 1С.
Скриншот из игры «Калибр»
По итогам встречи участники видят две возможности популяризировать Росгвардию: через создание новой компьютерной тактическо-командной игры о ведомстве или через интеграцию его брендирования «с созданием уникальных персонажей» в существующую компьютерную игру.
Также указали и способ финансирования этой инициативы. Он может быть реализован в рамках грантов или иных бюджетных мер поддержки.
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