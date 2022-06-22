Disney впечатлил сценарий новой «Планеты обезьян»
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Журналист издания Deadline Джастин Кролл рассказал, как Disney и 20th Century Studios восприняли сценарий новой части «Планеты обезьян». По его словам, руководство осталось довольно.
Если все действительно сложится хорошо, то может выйти даже новая трилогия. Сейчас в компаниях настроены найти звезду для всех фильмов.
Источники говорят, что 20th и Disney очень высоко оценили сценарий, который появился в прошлом месяце, и теперь настроены найти звезду фильма, которая, как мы надеемся, возглавит будущее новых фильмов.
Сценарий новой части франшизы напишет Уэс Болл, он же выступит режиссёром. Каких-то других деталей о картине нет.
Пока что неизвестна дата примерная дата выхода ленты, однако некоторые ставят на 2023 год.
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