Вышел финальный эпизод сериала «Оби-Ван Кеноби»

22 июня на Disney+ состоялась премьера финального эпизода сериала «Оби-Ван Кеноби». Судя по отзывам на сайте IMDb, заключительную серию приняли лучше другого любого эпизода. В ней особенно отмечают зрелищную битву на мечах.

У финального эпизода 8,6 балла из 10. Для сравнения, предыдущая серия набрала 8,1 балла, а остальные эпизоды и не приближались к восьми баллам. Иными словами, это отличный результат, однако ещё далеко не все пользователи оставили свои оценки.

Первый сезон закончился. Если вы ждали выхода всех серий, то можете смотреть. Ранее появился слух, что Disney уже готовит продолжение, а Юэн Макгрегор и Хейден Кристенсен не против вернуться к своим ролям.

В целом «Оби-Вана Кеноби» приняли хорошо, однако многие отмечают явные проблемы. Это не помешало сериалу стать самым популярным на Disney+ и обогнать даже «Локи».