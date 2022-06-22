Авторы PUBG: Battlegrounds тизерят затопленную карту с небоскрёбами

Создатели PUBG: Battlegrounds опубликовали небольшой ролик, в котором показали затопленную карту под названием Deston. Её особенность заключается во множестве небоскрёбов, которых раньше в королевской битве не было. Судя по всему, это будет одна из самых вертикальных локаций в игре, чем-то напоминающая проекты серии Battlefield. А передвигаться между небоскрёбами, видимо, нужно на лодках.

Карта станет доступна в обновлении 18.2, о котором должны рассказать уже в ближайшее время. Каких-либо других подробностей, к сожалению, нет.

Напомним, что сама PUBG: Battlegrounds с января работает на полностью бесплатной основе. Ежедневный онлайн проекта в Steam тем временем удерживает стабильные 350 тыс. человек.