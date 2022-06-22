Valve наконец-то исправила многочисленные проблемы Team Fortress 2

После многочисленных просьб Valve наконец-то услышала просьбы игроков спасти Team Fortress 2. Шутер получил свежее обновление, которое исправило большое количество ошибок, а также помогает бороться с читерами.

На странице апдейта в Steam указывается, что были исправлены эксплойты и глитчи, с помощью которых злоумышленники совершали свои действия. Ещё Valve обновила голосование и улучшила модели некоторых персонажей. С подробным описанием обновления можно ознакомиться по ссылке.

Несмотря на выход обновления, некоторые пользователи всё равно не до конца им довольны. На Reddit в отдельном обсуждении люди говорят, что всё равно встречают читеров и ботов. Очевидно, что все проблемы решить не удалось, но разработчиков благодарят за попытку сделать хоть что-то.