Мейджор по Rainbow Six Siege перенесли в Германию из-за ЛГБТ-скандала

В феврале Ubisoft неожиданно перенесла второй мейджор по Rainbow Six Siege. Изначально он должен был пройти в Абу-Даби, однако жёсткая критика фанатов подтолкнула компанию к полной смене локации. По их словам, в Объединённых Арабских Эмиратах нарушаются права ЛГБТ. Если бы турнир действительно прошёл в ОАЭ, то в конечном итоге некоторые фанаты Siege находились бы в потенциальной опасности.

Новость по теме Ubisoft перенесла мейджор по Rainbow Six Siege из ОАЭ. Дело в ЛГБТ

На протяжении последних месяцев Ubisoft хранила молчание о том, куда перенесли турнир, и только сейчас назвала место — Берлин, Германия. Мероприятие пройдёт с 15 по 21 августа в Театре на Потсдамской площади со зрителями.

Компания уже выпустила специальный набор под названием Jackal, 20% выручки с которого пойдут в призовой фонд будущего турнира.