Фото: Марго Робби в розовом наряде со съёмок фильма «Барби»
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Сейчас идут съёмки фильма «Барби». В сети уже появились фото со съемочного процесса, на которых можно увидеть Марго Робби, одетую в розовое одеяние. Судя по всему, это будет один из нарядов Барби.
Подробностей о ленте нет, однако ранее появлялись слухи, что в сюжете будут фигурировать мета-элементы. Об этом может говорить и появление нескольких версий Барби и Кенов. Вместе с Марго Робби также сыграют Райан Гослинг, Симу Лю, Шути Гатва, Исса Рэй и Хари Неф.
Несколько дней назад создатели фильма опубликовали фото Райана Гослинга в образе Кена. Он получился ярким — с джинсовой жилеткой и нижним бельём, на котором написано Ken.
Премьера «Барби» намечена на 21 июля 2023 года. Первый трейлер картины мы вряд ли увидим скоро.
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