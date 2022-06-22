Миллиард близко: «Топ Ган: Мэверик» с Томом Крузом собрал уже $ 900 млн

Очередной уикенд позади, и «Топ Ган: Мэверик» продолжает доминировать в прокате. Картине наконец покорилась отметка в $ 901 млн. Теперь это не просто самый кассовый фильм в карьере Тома Круза, но и один из самых успешных фильмов 2022 года.

До показателей второго «Доктора Стрэнджа» ленте осталось собрать какие-то $ 42 млн. Аналитики уверены, что «Мэверику» это вполне под силу. Если это произойдёт, то лента с Томом Крузом станет самым кассовым фильмом года. А вот с заветным миллиардом будет сложнее, хотя шансы всё ещё довольно высокие.

«Топ Ган: Мэверик» рассказывает историю пилота Пита Митчелла по прозвищу Мэверик (Том Круз). Ему поручают подготовить к особому заданию команду лётчиков, в которой оказывается сын его давно погибшего друга. Фильм стартовал в прокате в конце мая, однако до России не добрался из-за ухода Paramount с отечественного рынка.