Миллиард близко: «Топ Ган: Мэверик» с Томом Крузом собрал уже $ 900 млн

Очередной уикенд позади, и «Топ Ган: Мэверик» продолжает доминировать в прокате. Картине наконец покорилась отметка в $ 901 млн. Теперь это не просто самый кассовый фильм в карьере Тома Круза, но и один из самых успешных фильмов 2022 года.
До показателей второго «Доктора Стрэнджа» ленте осталось собрать какие-то $ 42 млн. Аналитики уверены, что «Мэверику» это вполне под силу. Если это произойдёт, то лента с Томом Крузом станет самым кассовым фильмом года. А вот с заветным миллиардом будет сложнее, хотя шансы всё ещё довольно высокие.
«Топ Ган: Мэверик» рассказывает историю пилота Пита Митчелла по прозвищу Мэверик (Том Круз). Ему поручают подготовить к особому заданию команду лётчиков, в которой оказывается сын его давно погибшего друга. Фильм стартовал в прокате в конце мая, однако до России не добрался из-за ухода Paramount с отечественного рынка.
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