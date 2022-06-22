Слух: Disney выпустит сериал по мотивам Star Wars Jedi: Fallen Order

По данным блогера Кристиана Харлоффа, Disney работает над сериалом по игре Star Wars Jedi: Fallen Order. Главную роль в шоу якобы сыграет Камерон Монахэн, который воплотил джедая Кэла Кестиса в оригинальном проекте.

Блогер отмечает, что данную информацию он получил от «проверенного источника». Каких-либо других деталей и тем более доказательств автор не предоставил. Заявление Харлоффа выглядит очень сомнительно, однако теоретическая вероятность подобного сериала всё же существует.

Напомним, что прямо сейчас Respawn работает над Star Wars Jedi: Survivor — продолжением Fallen Order. Разработчики отметили, что сиквел будет куда мрачнее оригинала. Игра выйдет в 2023 году только на ПК, Xbox Series и PS5.