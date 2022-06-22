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Tele2 отказался от повышения цены на безлимитный тариф после реакции Минцифры

Tele2 резко отказался от повышения цены на безлимитный тариф
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21 июня Tele2 разослал своим абонентам СМС о резком подорожании безлимитного тарифа с 450 до 750 рублей уже с 5 июля. Пользователям предложили сменить тариф на какой-нибудь другой или оплатить текущий на полгода вперёд по старой цене. Ситуацией сразу же заинтересовались Федеральная антимонопольная служба и Минцифры — они пообещали провести проверку обоснованности данного решения.

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Уже сегодня Tele2 заявил об отказе от значительного повышения стоимости безлимитного тарифа. Об этом сообщили в Минцифры.

Минцифры отреагировало на появившиеся накануне сообщения об увеличении в 1,5 раза стоимости безлимитных тарифов Tele2 и обсудило эту ситуацию с оператором. Компания оперативно ответила на позицию министерства и не будет повышать стоимость безлимитных тарифов более чем на 50 рублей в соответствии с действующими правилами.

Так что если какое-то подорожание безлимитного тарифа и будет, то оно не превысит 50 рублей.

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