Tele2 резко отказался от повышения цены на безлимитный тариф

21 июня Tele2 разослал своим абонентам СМС о резком подорожании безлимитного тарифа с 450 до 750 рублей уже с 5 июля. Пользователям предложили сменить тариф на какой-нибудь другой или оплатить текущий на полгода вперёд по старой цене. Ситуацией сразу же заинтересовались Федеральная антимонопольная служба и Минцифры — они пообещали провести проверку обоснованности данного решения.

Новость по теме Минцифры и ФАС проверят резкое подорожание тарифов Tele2

Уже сегодня Tele2 заявил об отказе от значительного повышения стоимости безлимитного тарифа. Об этом сообщили в Минцифры.

Минцифры отреагировало на появившиеся накануне сообщения об увеличении в 1,5 раза стоимости безлимитных тарифов Tele2 и обсудило эту ситуацию с оператором. Компания оперативно ответила на позицию министерства и не будет повышать стоимость безлимитных тарифов более чем на 50 рублей в соответствии с действующими правилами.

Так что если какое-то подорожание безлимитного тарифа и будет, то оно не превысит 50 рублей.