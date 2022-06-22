Настолка по Cyberpunk 2077 за несколько часов собрала больше нужного на Kickstarter

22 июня на Kickstarter стартовала кампания по сбору денег на настольную игру по Cyberpunk 2077 под названием Gangs of Night City («Банды Найт-Сити»).

Создатели планировали собрать около $ 100 тыс. за две недели, однако желаемый результат был превышен спустя всего лишь несколько часов после запуска. На момент публикации заметки на Gangs of Night City пожертвовали 3149 человек на общую сумму в $ 230 тыс. При этом до конца кампании ещё целых 14 дней.

В настолку смогут поиграть до четырёх игроков, которым предстоит сразиться за контроль над городом, управляя местными бандами на большой карте. Авторы обещают нелинейную историю с возможностью выбора и появление знакомых персонажей, включая Джонни Сильверхэнда.