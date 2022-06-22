Шэгги и Велма против Супермена: 15 минут геймплея файтинга MultiVersus

Warner Bros. Games опубликовала около 15 минут игрового процесса MultiVersus — файтинга со множеством персонажей из фильмов, мультсериалов и игр издательства.
В этот раз разработчики позвали профессиональных игроков ApologyMan и Brokkr сразиться со Spooky и Leviathan в честном поединке. Первые играли за Тома из «Тома и Джерри» и Супермена, вторые — за Шэгги и Велму из «Скуби-Ду». Поединок вышел по-настоящему жарким — победу одержали Spooky и Leviathan.
Релиз MultiVersus состоится в 2022 году на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. 19 мая началось закрытое альфа-тестирование проекта, а уже в июле файтинг смогут попробовать все желающие. Ранее пользователь Reddit поделился списком бойцов, которые могут появиться в MultiVersus. Среди них — Скорпион из Mortal Kombat и Тед Лассо из одноимённого сериала.
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