Новый трейлер и подробности ролевого экшена Xenoblade Chronicles 3

Nintendo провела трансляцию Direct, которую полностью посвятила Xenoblade Chronicles 3 — японскому ролевому экшену и эксклюзиву Switch.

На презентации авторы показали новый трейлер проекта, представили множество персонажей и показали различные механики вроде системы квестов, прокачки и мест отдыха. Разработчики заявили, что геймерам нужно будет комбинировать способности и следить за позициями героев для того, чтобы использовать особенности боевой системы на полную. Каждый персонаж сможет изучить несколько специализаций, позволяющих использовать защитные и атакующие умения.

Также авторы представили боевой пропуск с тремя дополнениями стоимостью $ 30. Первое выйдет 31 декабря 2022 года, второе — 30 апреля 2023 года, третье — 31 декабря 2023 года. Релиз Xenoblade Chronicles 3 состоится 29 июля эксклюзивно для Nintendo Switch.