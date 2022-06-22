Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Править будет огонь: эпичный постер сериала «Дом дракона» — приквела «Игры престолов»

Править будет огонь: эпичный постер сериала «Дом дракона» — приквела «Игры престолов»
Комментарии

HBO представила новый постер сериала «Дом дракона» — приквела «Игры престолов». На нём изображена юная Рейнира Таргариен в исполнении Милли Олкок вместе со злобным драконом. С постером компания опубликовала и пафосный слоган: «Править будет огонь».

«Дом дракона» расскажет о противостоянии внутри семьи Таргариенов, которое случилось за 200 лет до «Игры престолов». Главные роли в шоу исполнили Мэтт Смит («Доктор Кто»), Эмма Д'Арси («Мисс Плохое поведение») и Оливия Кук («Я, Эрл и умирающая девушка»). По данным СМИ, шоу продлили на второй сезон — ещё до релиза первого.

Премьера сериала состоится 21 августа. В первый сезон войдёт 10 серий. Ранее HBO выпустила трейлер и представила постеры с героями шоу.

Новость по теме
Вышел тизер «Дома дракона» — приквела «Игры престолов»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022