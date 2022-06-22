Править будет огонь: эпичный постер сериала «Дом дракона» — приквела «Игры престолов»
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HBO представила новый постер сериала «Дом дракона» — приквела «Игры престолов». На нём изображена юная Рейнира Таргариен в исполнении Милли Олкок вместе со злобным драконом. С постером компания опубликовала и пафосный слоган: «Править будет огонь».
«Дом дракона» расскажет о противостоянии внутри семьи Таргариенов, которое случилось за 200 лет до «Игры престолов». Главные роли в шоу исполнили Мэтт Смит («Доктор Кто»), Эмма Д'Арси («Мисс Плохое поведение») и Оливия Кук («Я, Эрл и умирающая девушка»). По данным СМИ, шоу продлили на второй сезон — ещё до релиза первого.
Премьера сериала состоится 21 августа. В первый сезон войдёт 10 серий. Ранее HBO выпустила трейлер и представила постеры с героями шоу.
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