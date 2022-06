Создатели Alien: Isolation анонсировали новую игру. Фанатам она точно не понравится

SEGA анонсировала Hyenas. Это соревновательный шутер от первого лица, где игроки делятся на пять команд по три человека и должны выкрасть как можно больше артефактов поп-культуры. Под ними, видимо, подразумеваются вещи вроде фигурки Соника, кубика Рубика и тому подобного.

Куда интереснее, что за разработку отвечает консольная команда Creative Assembly, наиболее известная по хоррору Alien Isolation и стратегии Halo Wars 2. Визуально Hyenas больше всего напоминает короткометражный мультфильм «Свидетель» из первого сезона сериала «Любовь, смерть и роботы».

Впрочем, визуальный стиль самих персонажей вызывает вопросы, поскольку тут очередные очень молодёжные герои. Игроки уже шутят про мемы с how do you do fellow kids. Это когда взрослые люди пытаются говорить на современном языке.

Что ещё рассказали? Да, в общем-то, ничего. Сражения будут проходить на огромных космических судах, где будут и зоны с нулевой гравитацией. У каждого героя уникальные умения и своя персональность. Разумеется, это игра-сервис с планами на поддержку в течение десятилетий.

Записаться на тестирование можно на сайте, хотя сейчас он с трудом загружается.