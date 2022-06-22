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Конференция Summer Game Fest 2022 установила новый рекорд по просмотрам

Конференция Summer Game Fest 2022 установила новый рекорд по просмотрам
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Ведущий Джефф Кили рассказал о невероятном успехе Summer Game Fest 2022. По его словам, число просмотров шоу достигло цифры в 27 млн — это на 8% больше, чем в прошлом году. А на самой популярной трансляции находилось более 3,5 млн зрителей.

В общей сложности фестиваль транслировали около 6000 стримеров по всему миру, а обсуждали показанные игры в «Твиттере» в два раза больше, чем раньше. Сам Кили поблагодарил геймеров за невероятную поддержку и отметил, что следующий Summer Game Fest состоится со зрителями.

Напомним, что на Summer Game Fest 2022 анонсировали ремейк The Last of Us, показали первый геймплей хоррора The Callisto Protocol и многое, многое другое. Если вы вдруг пропустили конференцию, то рекомендуем ознакомиться с нашим материалом, где мы рассказали о самом главном на мероприятии.

The Last of Us, хорроры и аниме: главные анонсы Summer Game Fest 2022 The Last of Us, хорроры и аниме: главные анонсы Summer Game Fest 2022
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