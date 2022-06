Конференция Summer Game Fest 2022 установила новый рекорд по просмотрам

Ведущий Джефф Кили рассказал о невероятном успехе Summer Game Fest 2022. По его словам, число просмотров шоу достигло цифры в 27 млн — это на 8% больше, чем в прошлом году. А на самой популярной трансляции находилось более 3,5 млн зрителей.

В общей сложности фестиваль транслировали около 6000 стримеров по всему миру, а обсуждали показанные игры в «Твиттере» в два раза больше, чем раньше. Сам Кили поблагодарил геймеров за невероятную поддержку и отметил, что следующий Summer Game Fest состоится со зрителями.

Напомним, что на Summer Game Fest 2022 анонсировали ремейк The Last of Us, показали первый геймплей хоррора The Callisto Protocol и многое, многое другое. Если вы вдруг пропустили конференцию, то рекомендуем ознакомиться с нашим материалом, где мы рассказали о самом главном на мероприятии.