Конференция Summer Game Fest 2022 установила новый рекорд по просмотрам

Ведущий Джефф Кили рассказал о невероятном успехе Summer Game Fest 2022. По его словам, число просмотров шоу достигло цифры в 27 млн — это на 8% больше, чем в прошлом году. А на самой популярной трансляции находилось более 3,5 млн зрителей.
В общей сложности фестиваль транслировали около 6000 стримеров по всему миру, а обсуждали показанные игры в «Твиттере» в два раза больше, чем раньше. Сам Кили поблагодарил геймеров за невероятную поддержку и отметил, что следующий Summer Game Fest состоится со зрителями.
Напомним, что на Summer Game Fest 2022 анонсировали ремейк The Last of Us, показали первый геймплей хоррора The Callisto Protocol и многое, многое другое. Если вы вдруг пропустили конференцию, то рекомендуем ознакомиться с нашим материалом, где мы рассказали о самом главном на мероприятии.
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