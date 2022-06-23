«Титаник» вернётся в кинотеатры в лучшем виде

В 2022 году культовому фильму Джеймса Кэмерона «Титаник» исполняется 25 лет. В честь этого создатели фильма решили перевыпустить его в обновлённом виде. Лента появится в кинотеатрах в 2023 году.

Отмечается, что лента будет доступна в формате 3D 4K с HDR и высокой частотой кадров. Иными словами, посмотреть «Титаник» можно будет в максимальном комфорте.

«Титаник» — третий фильм в истории по сборам. Лента собрала $ 2,2 млрд, выше неё стоят «Аватар» с $ 2,8 млрд и «Мстители: Финал» — у фильма $ 2,7 млрд. Повторный прокат наверняка позволит картине Джеймса Кэмерона прибавить в сборах, но вряд ли существенно.

Следующий фильм Кэмерона, продолжение «Аватара», выйдет 14 декабря 2022 года, а 23 сентября начнётся прокат отреставрированной версии оригинального фильма.