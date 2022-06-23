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Средневековую адвенчуру Pentiment от Obsidian переведут на русский язык

Средневековую адвенчуру Pentiment от Obsidian переведут на русский язык
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Студия Obsidian Entertainment в социальных сетях рассказала, что разрабатываемая средневековая адвенчура Pentiment получит русский язык, но только уже после релиза.

На старте в игре будет поддержка английского, французского, итальянского, испанского, бразильского, португальского и польского языков. Русский, японский и упрощённый китайский появятся уже после запуска. Когда именно, неизвестно.

Pentiment представляет собой историческую ролевую адвенчуру, в которой особое внимание уделяется раскрытию персонажей и принятию решений. В тайтле предстоит расследовать убийства и раскрыть страшную тайну.

Релиз состоится в ноябре этого года на ПК, Xbox One и Xbox Series. Про релиз на PlayStation авторы не говорили.

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