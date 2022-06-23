Sony исправит главную проблему нового PS Plus

Sony сразу после запуска нового PS Plus в Европе объявила, что большинство классических игр для PS1, PS2 и PSP получат возможность загрузить NTSC-версию вместо проблемного PAL-варианта.

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Мы уже не раз за последний месяц рассказывали о различиях между NTSC и PAL-версиями игр, но если кратко, то у NTSC лучше производительность. Раньше в США и Европе было серьёзное разделение из-за частоты обновления экранов телевизоров, из-за чего разработчики меняли игры под каждый регион. Там где в США было 30 FPS, в Европе было 25 FPS.

Сейчас во всём мире пришли к стандарту 30-60 герц, из-за чего старые игры с устаревшим форматом даже при эмуляции выглядят и работают куда хуже. Sony критиковали за такое решение, учитывая, что даже Nintendo в схожей ситуации предлагала альтернативу.

Главная причина использовать PAL вместо NTSC — большее число доступных языков. В NTSC же в основном английский и японский.

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Пока Sony не рассказывает, когда подписчики PS Plus Deluxe и Premium в Азии, Европе, Индии, Южной Америке, Новой Зеландии и Ближнем Востоке смогут загрузить новые версии игр.