Обойти баг в Star Wars: Knights of the Old Republic 2 на Switch помогут читы

Пару дней назад пользователи стали жаловаться, что из-за бага не могут пройти Star Wars: Knights of the Old Republic 2 на Nintendo Switch. Причиной этому стала сцена, после которой игра просто вылетала.

Aspyr уже работает над решением проблемы, однако предлагает альтернативный способ обхода бага — с помощью чит-кода. В сессии ответов на вопросы Aspyr ещё раз извинилась за предоставленные неудобства и посоветовала игрокам использовать читы, чтобы переместиться в другую локацию.

Если вы столкнулись с этой проблемой, мы предлагаем обходной путь — пройти мимо локации с багом с помощью читов. Для этого нужно нажать три раза на левый стик и использовать Warp.

Для Star Wars: Knights of the Old Republic 2 на Switch выпустят вырезанный 18 лет контент. В нём будут новые миссии и квесты.