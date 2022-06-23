Обойти баг в Star Wars: Knights of the Old Republic 2 на Switch помогут читы
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Пару дней назад пользователи стали жаловаться, что из-за бага не могут пройти Star Wars: Knights of the Old Republic 2 на Nintendo Switch. Причиной этому стала сцена, после которой игра просто вылетала.
Aspyr уже работает над решением проблемы, однако предлагает альтернативный способ обхода бага — с помощью чит-кода. В сессии ответов на вопросы Aspyr ещё раз извинилась за предоставленные неудобства и посоветовала игрокам использовать читы, чтобы переместиться в другую локацию.
Если вы столкнулись с этой проблемой, мы предлагаем обходной путь — пройти мимо локации с багом с помощью читов. Для этого нужно нажать три раза на левый стик и использовать Warp.
Для Star Wars: Knights of the Old Republic 2 на Switch выпустят вырезанный 18 лет контент. В нём будут новые миссии и квесты.
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