В Overwatch 2 лутбоксы откроют за игроков
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Blizzard продолжает делиться подробностями Overwatch 2. На днях компания рассказала, что случится с валютой и косметическими предметами, которые они так долго выбивали в оригинальной игре. По словам одного из сотрудников студии, всё добытое перенесётся в сиквел автоматически.
Более подробно обо всём мы расскажем ближе к выходу Overwatch 2 в октябре. Но если дать быстрый ответ, все существующие валюты (кредиты, жетоны OWL и соревновательные очки) перейдут в Overwatch 2.
Самый интересный перенос коснётся лутбоксов. Их не будет во второй части, поэтому из первой они перейдут в сиквел в виде предметов, которые игроки бы получили после их открытия.
Overwatch 2 выйдет 4 октября на ПК и консолях. Шутер будет условно-бесплатным. Ранее Blizzard представила Королеву Джанкертауна — нового героя.
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