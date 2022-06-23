Квентин Тарантино хочет снять кроссовер «Джанго» и «Зорро», но Sony против
Поделиться
Актёр и комик Джеррод Кармайкл пообщался с журналом GQ и рассказал, что Sony Pictures не возьмётся за фильм про кроссовер «Джанго» и «Зорро». По словам Кармайкла, лента получилась бы достойной.
Как отметил комик, его не покидает уверенность, что фильм смог бы собрать не меньше $ 500 млн. Правда, мы его вряд ли когда-нибудь увидим
У нас вышел хороший сценарий про Джанго и Зорро. Я бы хотел, чтобы Sony Pictures им занялась, но это вряд ли возможно. Я всё так же считаю, что мы придумали фильм на $ 500 млн.
Впервые о работе над лентой стало известно в 2019 году. Квентин Тарантино хотел, чтобы два культовых персонажа встретились. Идея в целом звучит отлично, но, как сказал Кармайкл, вряд ли когда-нибудь реализуется.
Комментарии
- 23 июня 2022
-
14:15
-
14:06
-
13:32
-
12:58
-
12:58
-
12:26
-
12:15
-
11:26
-
10:49
-
10:30
-
09:56
-
09:42
- 22 июня 2022
-
20:53
-
20:49
-
20:25
-
20:21
-
19:47
-
19:05
-
18:35
-
17:56
-
17:28
-
16:53
-
16:32
-
15:57
-
15:53
-
15:15
-
15:09
-
15:09
-
14:43
-
14:31
-
13:49
-
13:13
-
12:57
-
12:46
-
12:22
Партнерский контент