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Утёк геймплей Scarface: Empire — отменённого сиквела игры по «Лицу со шрамом»

Утёк геймплей Scarface: Empire — отменённого сиквела игры по «Лицу со шрамом»
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Блогер Mafia Game Videos опубликовал геймплей отменённой Scarface: Empire — сиквела Scarface: The World is Yours, основанного на фильме «Лицо со шрамом». В ролике можно увидеть перестрелки, добротную физику автомобилей и интересную механику возрождения: в момент смертельного выстрела к главному герою могут подбежать напарники и воскресить персонажа.

Разработкой Scarface: Empire занималась студия Radical Entertainment — создатели Scarface: The World is Yours и дилогии Prototype. Судя по всему, проект отменили практически на финальной стадии разработки после того, как компания стала частью Activision. С тех пор команда занимается поддержкой существующих тайтлов, включая Call of Duty. И очень жаль — судя по всему, мы потеряли достаточно самобытный проект в занятном сеттинге.

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