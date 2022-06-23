На украинского комментатора V1lat могут завести уголовное дело в России

Украинский киберспортивный комментатор Виталий V1lat Волочай опубликовал новый пост в своём «Телеграме», в котором рассказал, что на него подали запрос в следственный комитет РФ с просьбой оценить высказывания и действия на предмет «экстремизма и влияния на подростковые умы российских подростков».
Комментатор опубликовал ответное письмо от СК РФ, в котором ведомство отметило, что все изложенные факты будут проверены и учтены в ходе расследования. Волочай известен своими резкими высказываниями в сторону россиян — особенно после начала последних событий на Украине. Судя по всему, на украинского комментатора действительно заведут уголовное дело в России.
24 марта «ВКонтакте» уже заблокировала официальную группу V1lat по требованию Генеральной прокуратуры РФ.
- 23 июня 2022
-
15:42
-
15:22
-
15:07
-
14:45
-
14:15
-
14:06
-
13:32
-
12:58
-
12:58
-
12:26
-
12:15
-
11:26
-
10:49
-
10:30
-
09:56
-
09:42
- 22 июня 2022
-
20:53
-
20:49
-
20:25
-
20:21
-
19:47
-
19:05
-
18:35
-
17:56
-
17:28
-
16:53
-
16:32
-
15:57
-
15:53
-
15:15
-
15:09
-
15:09
-
14:43
-
14:31
-
13:49