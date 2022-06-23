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На украинского комментатора V1lat могут завести уголовное дело в России

На украинского комментатора V1lat могут завести уголовное дело в России
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Украинский киберспортивный комментатор Виталий V1lat Волочай опубликовал новый пост в своём «Телеграме», в котором рассказал, что на него подали запрос в следственный комитет РФ с просьбой оценить высказывания и действия на предмет «экстремизма и влияния на подростковые умы российских подростков».

Комментатор опубликовал ответное письмо от СК РФ, в котором ведомство отметило, что все изложенные факты будут проверены и учтены в ходе расследования. Волочай известен своими резкими высказываниями в сторону россиян — особенно после начала последних событий на Украине. Судя по всему, на украинского комментатора действительно заведут уголовное дело в России.

24 марта «ВКонтакте» уже заблокировала официальную группу V1lat по требованию Генеральной прокуратуры РФ.

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