Умер большой фанат видеоигр: певец Юра Шатунов
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Сегодня стало известно о смерти известного артиста Юрия Шатунова. Он получил популярность как солист музыкальной группы «Ласковый май», однако Юрий был известен и в игровом сообществе.
В 2021 году Юрий Шатунов дал интервью изданию 2x2, в котором рассказал про своё увлечение видеоиграми. Артист любил «Ведьмака» и Fallout, а также проводить время за королевской битвой Fortnite со своими детьми. Певец отметил, что игры научили ценить его настоящую жизнь.
На творчество нет. Думаю, не повлияли. А вот ценить время, ценить семью, ценить то самое настоящее, что у тебя есть — этому они меня точно научили. Ценить реальную жизнь, а не убивать кучу времени в виртуальном мире. За это им спасибо!
Ещё артист был большим фанатом многопользовательской игры Aion. В ней у него было два любимых класса: чародей и лучник.
Так выглядел персонаж Юрия в Aion
Юрий Шатунов ушёл из жизни из-за обширного инфаркта.
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