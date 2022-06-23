Умер большой фанат видеоигр: певец Юра Шатунов

Сегодня стало известно о смерти известного артиста Юрия Шатунова. Он получил популярность как солист музыкальной группы «Ласковый май», однако Юрий был известен и в игровом сообществе.

В 2021 году Юрий Шатунов дал интервью изданию 2x2, в котором рассказал про своё увлечение видеоиграми. Артист любил «Ведьмака» и Fallout, а также проводить время за королевской битвой Fortnite со своими детьми. Певец отметил, что игры научили ценить его настоящую жизнь.

На творчество нет. Думаю, не повлияли. А вот ценить время, ценить семью, ценить то самое настоящее, что у тебя есть — этому они меня точно научили. Ценить реальную жизнь, а не убивать кучу времени в виртуальном мире. За это им спасибо!

Ещё артист был большим фанатом многопользовательской игры Aion. В ней у него было два любимых класса: чародей и лучник.

Так выглядел персонаж Юрия в Aion

Юрий Шатунов ушёл из жизни из-за обширного инфаркта.