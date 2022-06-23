Похоже, Майкл Джексон действительно писал музыку для Sonic 3
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Известный инсайдер Nibel в социальных сетях обратил внимание на публикацию японского программиста и разработчика Юдзи Наки. Он отметил, что в Sonic 3 компания SEGA использовала музыку Майкла Джексона.
Похоже, об этом наконец-то стало известно официально. Фанаты вот уже много лет поднимают эту тему и не могут прийти к общему решению. Сама SEGA говорила, что никогда не работала с актёром. Возможно, чтобы не связываться со скандалами, которые в своё время крутились вокруг артиста.
Боже мой, музыка для Sonic 3 изменилась, несмотря на то что SEGA официально использует музыку Майкла Джексона.
В комментариях в шутку отмечают, что десятилетнее расследование подошло к концу случайной публикацией Юдзи Наки.
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