Похоже, Майкл Джексон действительно писал музыку для Sonic 3

Известный инсайдер Nibel в социальных сетях обратил внимание на публикацию японского программиста и разработчика Юдзи Наки. Он отметил, что в Sonic 3 компания SEGA использовала музыку Майкла Джексона.

Похоже, об этом наконец-то стало известно официально. Фанаты вот уже много лет поднимают эту тему и не могут прийти к общему решению. Сама SEGA говорила, что никогда не работала с актёром. Возможно, чтобы не связываться со скандалами, которые в своё время крутились вокруг артиста.

Боже мой, музыка для Sonic 3 изменилась, несмотря на то что SEGA официально использует музыку Майкла Джексона.

В комментариях в шутку отмечают, что десятилетнее расследование подошло к концу случайной публикацией Юдзи Наки.