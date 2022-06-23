Майкл Джей Фокс удостоится почётного «Оскара» за вклад в борьбу с болезнью Паркинсона

Исполнитель роли Марти Макфлая в трилогии «Назад в будущее» Майкл Джей Фокс удостоится премии имени Джина Хершолта, которую вручает Американская киноакадемия за «выдающийся вклад в гуманизм». Вместе с ним почётный «Оскар» вручат режиссёру Питеру Уиру («Шоу Трумана»), певице Дайан Уоррен и постановщице Эзан Пальси («Волшебный мир Дисней»).

По словам президента Американской академии Дэвида Рубина, Джей Фокс получит награду за «неустанную просветительскую деятельность в пользу исследования болезни Паркинсона», а также за его «безграничный оптимизм». Церемония вручения пройдёт 19 ноября.

Болезнь Паркинсона у Майкла Джея Фокса диагностировали в 1991 году. Спустя девять лет он основал благотворительный фонд в поддержку исследования заболевания, который считается крупнейшим в мире и по сей день.