«Это лучший день в моей жизни» — новый трейлер фильма «Тор: Любовь и гром»

Marvel продолжает подогревать интерес к фильму «Тор: Любовь и гром». В этот раз создатели выпустили небольшой трейлер под названием «Команда», в котором главный герой знакомит зрителей с персонажами, которые дадут отпор Горру Убийце богов. Среди них Стражи Галактики, Джейн Фостер, Валькирия и сам Тор.
«Тор: Любовь и гром» расскажет историю о том, как герой пытается обрести себя после событий «Финала» и путешествует по космосу со Стражами Галактики. На своём пути он встречает Горра Убийцу богов и обращается за помощью к Валькирии — королеве Нового Асгарда, а также к своей бывшей девушке Джейн Фостер, которой удалось получить Мьёльнир и силы Тора.
Премьера «Тора: Любовь и гром» состоится 8 июля, однако выход в России под вопросом из-за ухода Disney с отечественного рынка.
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