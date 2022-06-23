В Steam стартовала летняя распродажа. Покупать игры можно и в России
Поделиться
В Steam началась масштабная летняя распродажа. Скидки получили тысячи проектов, однако до России добрались далеко не все из-за ухода крупных издателей с отечественного рынка. Мы подготовили список интересных предложений, которые можно купить и в РФ. Как это сделать — мы писали в отдельном материале.
Интересные предложения летней распродажи Steam для России
- DayZ — 719 рублей (- 50%)
- No Man's Sky — 999 рублей (- 50%)
- Subnautica: Below Zero — 499 рублей (- 50%)
- Tales of Arise — 1249 рублей (- 50%)
- Satisfactory — 359 рублей (- 40%)
- Hitman 3 — 1079 рублей (- 60%)
- Code Vein — 419 рублей (- 80%)
- Detroit: Become Human — 814 рублей (- 50%)
- Beyond: Two Souls — 391 рубль (- 50%)
- Heavy Rain — 391 рубль (- 50%)
- Mount & Blade II: Bannerlord — 1359 рублей (- 20%)
- Hades — 279 рублей (465 рублей)
Valve также запустила тематический ивент, в ходе которого пользователи попытаются помочь аферисту и путешественнику во времени по имени Клортакс отгадать названия десяти лучших игр из будущего, которые он украл.
Летняя распродажа продлится до 7 июля, 20:00 мск. С остальными предложениями можно ознакомиться на странице акции.
Комментарии
- 23 июня 2022
-
20:26
-
19:51
-
19:25
-
19:04
-
18:31
-
18:02
-
17:30
-
17:15
-
16:44
-
16:18
-
16:11
-
15:42
-
15:22
-
15:07
-
14:45
-
14:15
-
14:06
-
13:32
-
12:58
-
12:58
-
12:26
-
12:15
-
11:26
-
10:49
-
10:30
-
09:56
-
09:42
- 22 июня 2022
-
20:53
-
20:49
-
20:25
-
20:21
-
19:47
-
19:05
-
18:35
-
17:56
Партнерский контент