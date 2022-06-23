В Steam стартовала летняя распродажа. Покупать игры можно и в России

В Steam началась масштабная летняя распродажа. Скидки получили тысячи проектов, однако до России добрались далеко не все из-за ухода крупных издателей с отечественного рынка. Мы подготовили список интересных предложений, которые можно купить и в РФ. Как это сделать — мы писали в отдельном материале.

Интересные предложения летней распродажи Steam для России

Valve также запустила тематический ивент, в ходе которого пользователи попытаются помочь аферисту и путешественнику во времени по имени Клортакс отгадать названия десяти лучших игр из будущего, которые он украл.

Летняя распродажа продлится до 7 июля, 20:00 мск. С остальными предложениями можно ознакомиться на странице акции.