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Лучшие предложения летней распродажи Steam

В Steam стартовала летняя распродажа. Покупать игры можно и в России
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В Steam началась масштабная летняя распродажа. Скидки получили тысячи проектов, однако до России добрались далеко не все из-за ухода крупных издателей с отечественного рынка. Мы подготовили список интересных предложений, которые можно купить и в РФ. Как это сделать — мы писали в отдельном материале.

Покупка игр в Steam для России: как пополнять счёт и где брать ключи Покупка игр в Steam для России: как пополнять счёт и где брать ключи

Интересные предложения летней распродажи Steam для России

Valve также запустила тематический ивент, в ходе которого пользователи попытаются помочь аферисту и путешественнику во времени по имени Клортакс отгадать названия десяти лучших игр из будущего, которые он украл.

Летняя распродажа продлится до 7 июля, 20:00 мск. С остальными предложениями можно ознакомиться на странице акции.

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