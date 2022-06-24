Overwatch 2 выйдет и полностью заменит первую часть
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Недавно на Reddit прошла сессия ответов на вопросы по поводу Overwatch 2. Геймдиректор Аарон Келлер рассказал, что после выхода шутера он заменит собой первую часть.
Владельцы оригинала смогут скачать обновление и сразу перейти в Overwatch 2. Это значит, что первая часть полностью перестанет быть доступной. Это противоречит словам бывшего геймдиректора Джеффа Каплана, который говорил об общей мультиплеерной среде.
Мы запускаем игру с новыми героями, картами и функциями, но они будут появляться каждые девять недель. Когда Overwatch 2 выйдет 4 октября, он заменит собой Overwatch.
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Бета-тестирование шутера начнётся 28 июня. Overwatch 2 выйдет 4 октября на ПК и консолях. Шутер будет условно-бесплатным.
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