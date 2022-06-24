Overwatch 2 выйдет и полностью заменит первую часть

Недавно на Reddit прошла сессия ответов на вопросы по поводу Overwatch 2. Геймдиректор Аарон Келлер рассказал, что после выхода шутера он заменит собой первую часть.

Владельцы оригинала смогут скачать обновление и сразу перейти в Overwatch 2. Это значит, что первая часть полностью перестанет быть доступной. Это противоречит словам бывшего геймдиректора Джеффа Каплана, который говорил об общей мультиплеерной среде.

Мы запускаем игру с новыми героями, картами и функциями, но они будут появляться каждые девять недель. Когда Overwatch 2 выйдет 4 октября, он заменит собой Overwatch.

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Бета-тестирование шутера начнётся 28 июня. Overwatch 2 выйдет 4 октября на ПК и консолях. Шутер будет условно-бесплатным.