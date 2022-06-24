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Джордж Мартин работает над сиквелом «Игры престолов» про Джона Сноу

Джордж Мартин работает над сиквелом «Игры престолов» про Джона Сноу
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В середине июне стало известно, что HBO разрабатывает сериал во вселенной «Игры престолов» про Джона Сноу. Шоу выступит продолжением и расскажет про любимчика фанатов сериала.

Автор цикла романов «Песнь льда и пламени» Джорджа Мартин подтвердил, что вместе с HBO работает над шоу. Также стало и его рабочее название. Пока что сериал называется «Сноу». Также Мартин забавно прокомментировал ситуацию и назвал её утечкой.

Но, да, это правда. Это не было официальным объявлением от HBO, так что, похоже, произошла еще одна утечка.

Также стало известно, что сама идея шоу пришла исполнителю роли Джона Сноу, Киту Харингтону.

Я не могу назвать вам имена сценаристов и шоураннеров, так как это ещё не было подтверждено, но Кит тоже поучаствовал в их выборе.

А уже 21 августа выйдет ещё один спин-офф «Игры престолов», «Дом дракона».

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