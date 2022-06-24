«Лучше пройдите оригинал»: геймеры уничтожили ремастер Blade Runner в Steam

23 июня в Steam состоялся выход Blade Runner: Enhanced Edition — переиздания культового квеста Westwood Studios, основанного на фильме «Бегущий по лезвию». Авторы обещали реконструировать оригинальный проект в более высоком разрешении для современных ПК, добавить сглаживание, анизотропную фильтрацию, поддержку геймпадов и субтитров. На бумаге всё выглядело здорово, однако на деле оказалось полным провалом.
Сразу после релиза игроки начали буквально уничтожать Enhanced Edition, публикуя отрицательные отзывы в Steam. Геймеры жалуются на то, что ремастер получился намного хуже оригинала, потерял дух Blade Runner и добавил багов. На момент публикации заметки на игру написано 45 обзоров, из них только треть — положительные.
Например, пользователь под ником Tom Britton жалуется на то, что в переиздании больше нельзя управлять движением персонажа, если нажать не какой-нибудь интерактивный предмет. При этом новые субтитры и элементы интерфейса полностью выбивают из атмосферы и выглядят инородными.
Вы больше не можете управлять движением персонажа. Отображение субтитров и клавиша навигации в меню выглядят ужасно неуместно. Наведение курсора на элементы в базе данных больше не показывает подзаголовок, пункты меню удалены… Это самое большое разочарование от покупки видеоигры в моей жизни. Лучше пройдите оригинал.
А геймер под ником Monroe обошёлся небольшим отрицательным обзором, отсылая к одной из самых известных сцен в истории кино — концовке «Бегущего по лезвию».
Именно так выглядит оригинальная игра, когда вы ничего не видите из-за слёз под дождём.
Авторы переиздания из Nightdive Studios ситуацию пока не комментировали.
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