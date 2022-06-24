От Windows 8.1 полностью откажутся

Издание The Verge сообщило, что поддержка Windows 8.1 прекратится 10 января 2023 года. Сообщение с этим Microsoft начнёт рассылать пользователям.

Уведомления будут в том же духе, в котором были сообщения о прекращении поддержки Windows 7. Также Microsoft прояснила, что ознаменует собой отказ от Window 8.1

С 10 января 2023 года компьютеры под управлением Windows 8.1 будут работать, но корпорация Microsoft больше не будет предоставлять следующее.

Техническую поддержку любой проблемы

Обновления программного обеспечения

Обновления или исправления для системы безопасности

Несмотря на улучшения в обновлении Windows 8.1, эпоха Windows 8 останется той, о которой Microsoft и многие её клиенты захотят забыть. Microsoft попыталась модернизировать Windows в условиях конкуренции с iPad, но вместо этого оттолкнула многих.