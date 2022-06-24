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От Windows 8.1 полностью откажутся

От Windows 8.1 полностью откажутся
The Verge.com
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Издание The Verge сообщило, что поддержка Windows 8.1 прекратится 10 января 2023 года. Сообщение с этим Microsoft начнёт рассылать пользователям.

Уведомления будут в том же духе, в котором были сообщения о прекращении поддержки Windows 7. Также Microsoft прояснила, что ознаменует собой отказ от Window 8.1

С 10 января 2023 года компьютеры под управлением Windows 8.1 будут работать, но корпорация Microsoft больше не будет предоставлять следующее.
  • Техническую поддержку любой проблемы
  • Обновления программного обеспечения
  • Обновления или исправления для системы безопасности

Несмотря на улучшения в обновлении Windows 8.1, эпоха Windows 8 останется той, о которой Microsoft и многие её клиенты захотят забыть. Microsoft попыталась модернизировать Windows в условиях конкуренции с iPad, но вместо этого оттолкнула многих.

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