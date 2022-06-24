Геймер вывел 2,6 млн рублей из World of Warcraft и потратил их в Diablo Immortal

Донаты в видеоиграх иногда превращаются в чудесные истории. Вот и пользователь Reddit под ником daymeeuhn поделился своей. Он рассказал, что вывел из 600 млн золота World of Warcraft около $ 50 тыс. и потратил их в Diablo Immortal.
Всё началось с того, что геймер обнаружил у себя множество лут-карточек, которые раздавали на различных BlizzCon — ивентах от Blizzard, где компания анонсировала игры и дополнения. Геймер сразу же отказался от их продажи на онлайн-площадках из-за высокого риска нарваться на мошенника. В итоге daymeeuhn решил купить на эти карточки золото в World of Warcraft, а затем обменять его на специальные жетоны, которые можно конвертировать в настоящую валюту для кошелька Battle.net.
Пользователь потратил почти месяц на то, чтобы вывести всю валюту. По его подсчётам, он обменял приблизительно 3243 жетона на сумму $ 48648 или около 2,6 млн рублей. На задоначенные в Diablo Immortal деньги автор достиг 7000-го уровня резонанса и выбил 4 из 5 резонирующих бонусов. На последний бонус ему пришлось бы потратить ещё кучу денег, поэтому он решил остановиться на достигнутом.
По словам daymeeuhn, было очень весело побыть «золотым китом» — там в игровой терминологии называют самых богатых пользователей, которые тратят на проект очень большие деньги. Однако повторять свой поступок он не рекомендует никому.
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