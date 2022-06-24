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Первое обновление Diablo Immortal посвятят исправлению багов и новому боевому пропуску

Первое обновление Diablo Immortal посвятят исправлению багов и новому боевому пропуску
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Diablo Immortal поступила в продажу 2 июня, и многие игроки с тех пор уже прошли сюжетную кампанию и ждут новый контент. Комьюнити-менеджер Blizzard Адам Флэтчер заявил, что первое обновление для игры выйдет уже в ближайшие недели, однако оно вряд ли порадует фанатов.

Дело в том, что апдейт будет целиком и полностью посвящён исправлению багов и новому боевому пропуску. Обновлений с сюжетным контентом придётся подождать, однако Флэтчер заверил, что подобные апдейты будут крупными и добавят различные функции, которые будут полностью бесплатными для всех пользователей.

Ранее пользователь Reddit рассказал забавную историю о том, как он вывел около $ 50 тыс. из World of Warcraft и задонатил их в Diablo Immortal.

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