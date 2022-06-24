У eFootball закончился эксклюзивный контракт с «Ювентусом». Ждём клуб в FIFA 23?
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Konami опубликовала заявление о том, что её эксклюзивный контракт с ФК «Ювентус» подошёл к концу. Компания больше не сможет использовать реальные элементы клуба в дальнейших играх серии eFootball. При этом футболисты не пропадут из режима Dream Team, в котором пользователи собирают команду мечты.
Наш лицензионный контракт с Серией А и «Ювентусом» подошёл к концу. Представительство клуба не изменится ни в консольной, ни в мобильной версиях eFootball 2022. Это не повлияет на приобретённых пользователями игроков в режиме Dream Team.
В 2019 году Konami заключила эксклюзивный контракт с «Ювентусом», из-за чего компания получила эксклюзивные права на форму, атрибутику, стадион и другие элементы клуба. В связи с этим в FIFA 20, 21 и 22 команда называлась «Пьемонте Кальчо».
Вполне возможно, что итальянский гранд вернётся уже в FIFA 23 со своим оригинальным названием. EA ситуацию пока не комментировала.
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