Много жизней, сила врагов и интерфейс: Dead Cells стала удобнее

Создатели Dead Cells выпустили обновление Breaking Barriers, которое позволяет сделать игру более доступной. Теперь в рогалике можно настроить различные элементы, среди которых сила врагов, время на парирование, размер шрифта и громкость эффектов.

Для людей с ограниченными возможностями появились дополнительные настройки звука, графики и ввода. Для выполнения некоторых действий можно удерживать кнопку вместо нажатия и наоборот. Авторы Dead Cells добавили выбор размера, цвета интерфейса и объектов в игре, а также изменение громкости звуковых эффектов.

Появились и тонкие настройки геймплея, в которых можно менять количество здоровья и силу врагов, урон и скорость ловушек, включить автоприцел и несколько жизней. Последний режим позволяет начать забег в том же биоме после смерти.

Кроме этого, авторы Dead Cells переработали старые виды оружия, а также снизили цену предметов в начале игры. Благодаря этому новичкам будет легче освоиться при первых прохождениях.

Разработчики отметили, что не хотели добавлять привычные уровни сложности, которые «не удовлетворяют игроков». Новые опции позволят каждому настроить Dead Cells под себя, чтобы рогалик стал более доступным. Полный список изменений можно посмотреть на странице игры в Steam.

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