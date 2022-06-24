Авторы Sonic Origins недовольны сборником, но SEGA всё равно

Вчера вышел сборник классических игр про Соника Sonic Origins. Во многом его критикуют за проблемные технические моменты. Отдельно об этом решил рассказать разработчик сборника Саймон Томли из студии Headcannon Games.

По его словам, команда упорно и долго трудилась, чтобы сделать качественный сборник, однако в итоге проблем избежать не удалось. Притом Томли признал, что Sonic Origins точно нельзя назвать идеальным сборником, потому что команда допустила много ошибок. Вдобавок Headcannon Games даже перерабатывала.

Что касается Origins, мы были аутсайдерами, создававшими отдельный проект, который затем превратился в нечто совершенно другое. Мы знали, что время ограничено, и мы работали изо всех сил, чтобы успеть сдать всё в срок.

Разработчик отметил, что команда не была довольна качеством Sonic Origins перед релизом, однако SEGA не дала исправить ситуацию. В данный момент неизвестно, будут ли исправлены проблемы.

Мы хотим, чтобы эти проблемы были решены. Мы проделали большую работу даже после окончания работы, чтобы исправить ситуацию, поддержать Sega и подготовиться к будущим обновлениям.

Ещё Саймон Томли отметил, что не рассказал о ситуации раньше, потому что это покажется непрофессиональным. Также это могло подпортить их отношения с SEGA.

Я должен извиниться за то, что не рассказал об этом раньше, но вы должны понять — многие вещи такого рода считаются непрофессиональными и могут повредить нашим отношениям с Sega, а это означает отсутствие обновлений Origins и дальнейших 2D-пиксельных игр Sonic от нас.

Сама SEGA слова Томли никак не комментирует. Сборник Sonic Origins доступен на ПК и консолях.