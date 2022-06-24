В Halo: The Master Chief Collection могут добавить донаты

Создатели Halo: The Master Chief Collection в свежем выпуске блога рассказали, что изучают возможность добавления микротранзакций в сборник. По словам представителя 343 Industries, функция позволит игрокам не гриндить, а сразу открыть нужные предметы.
Разработчики планируют переименовать сезонные очки в спартанские. Их выдают за прохождение испытаний и повышение уровня. Вместе с этим может появиться возможность покупки этой валюты, которая позволит сразу открыть предметы без выполнения однообразных заданий.
Автор официального блога Halo отметил, что разработчики The Master Chief Collection довольны нынешней системой прогресса и не планируют её менять. Микротранзакции станут альтернативой для игроков, которых пугает большое количество контента.
В Halo: The Master Chief Collection входят игры серии до пятой части, в которых улучшили графику и звуковые эффекты. Сборник доступен на ПК и консолях Xbox.
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