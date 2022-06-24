В Halo: The Master Chief Collection могут добавить донаты

Создатели Halo: The Master Chief Collection в свежем выпуске блога рассказали, что изучают возможность добавления микротранзакций в сборник. По словам представителя 343 Industries, функция позволит игрокам не гриндить, а сразу открыть нужные предметы.

Разработчики планируют переименовать сезонные очки в спартанские. Их выдают за прохождение испытаний и повышение уровня. Вместе с этим может появиться возможность покупки этой валюты, которая позволит сразу открыть предметы без выполнения однообразных заданий.

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Автор официального блога Halo отметил, что разработчики The Master Chief Collection довольны нынешней системой прогресса и не планируют её менять. Микротранзакции станут альтернативой для игроков, которых пугает большое количество контента.

В Halo: The Master Chief Collection входят игры серии до пятой части, в которых улучшили графику и звуковые эффекты. Сборник доступен на ПК и консолях Xbox.

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