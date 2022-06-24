Сериал про футболиста Поля Погба получил самую низкую оценку зрителей в истории IMDb

17 июня на Amazon Prime вышел документальный сериал про уже бывшего футболиста «Манчестер Юнайтед» Поля Погба под названием The Pogmentary. Шоу рассказывает закулисную историю спортсмена в клубе и намекает на большое и светлое футбольное будущее игрока.
Фанаты критиковали игрока ещё до выхода сериала из-за большой лени футболиста и его вальяжности на поле. Однако когда дело дошло до пользовательских оценок сериала, реакция зрителей оказалась ещё хуже. На момент публикации заметки средний рейтинг шоу на IMDb составляет жалкие 1/10 на основе 6 тыс. отзывов. Это худший сериал в истории сервиса — у ближайшего «преследователя» 1,3/10.
В своих рецензиях фанаты называют Погба «самым перехайпленным и переоценённым игроком с огромным эго». Многие отмечают, что вместо съёмок сериала лучше бы он усерднее тренировался и приносил пользу своей команде на поле, а не занимался личным брендом.
Переоценённый, перехайпленный футболист, который думает, что он центр футбольной вселенной. Погба больше модель для причёсок, чем настоящий футболист!
«Эгоистичный и самодовольный плачущий ребёнок» — вот какое название подошло бы для этой чепухи. Погба олицетворяет худшие качества современного футболиста; много пафоса и никакого содержания. Он единственный, кто верит в свой бренд. Ни в коем случае не смотрите это.
Идеальное подведение итогов его футбольной карьеры: мысли о деньгах, вечеринки и постоянное хвастовство одной игрой, в которой он участвовал за весь сезон.
По данным журналиста Фабрицио Романо, Погба в скором времени подпишет контракт с «Ювентусом». Тогда-то мы и узнаем, ждёт ли футболиста большое и светлое будущее.
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