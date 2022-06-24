Мировой рекорд. Игрок сделал 44 убийства на новой карте Call of Duty: Warzone

Игрок под ником NoFaTe установил мировой рекорд на новой карте Fortune's Keep в Call of Duty: Warzone, которая появилась 22 июня.

NoFaTe сражался в одиночку против отрядов из четырёх человек на Fortune's Keep в режиме возрождения. В нём игроки возвращаются после смерти, если жив хотя бы один участник команды. Пару раз рекордсмен находился на грани смерти, но избегал её благодаря быстрому перемещению.

В результате NoFaTe удалось сделать 44 убийства и остаться последним выжившим, используя сборку из пистолета-пулемёта H4 Blixen и штурмовой винтовки STG 44 с глушителем. При этом он играл на геймпаде, где может быть помощь в прицеливании.

На сайте Wzstats, который собирает статистику и рекорды, пока нет результатов по новой карте. До этого другому игроку в одиночку против отрядов из четырёх человек удалось совершить 29 убийств на Rebirth Island.

Новость по теме В Call of Duty: Warzone и Vanguard может появиться Терминатор

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!